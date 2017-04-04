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04 Апреля 2017 / Вторник / 20:13
- Футбол вчера / сегодня / завтра
В указанный период нет матчей

4 Апреля

19:56

Председатель комиссии СФ по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов погиб, поскользнувшись в бане
Футбол
10
19:42 Станислав Черчесов:

«Тарасов заслуживает ещё одного шанса»
Футбол
9
19:17

Российские каналы отказываются платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018
Футбол
15
18:56

У Алексея Березуцкого повреждение мышцы голени
Футбол
10
18:48 Арсен Венгер:

«Фанаты «Арсенала» должны поддержать команду, нужно показать характер»
Футбол
8
18:43 Ромелу Лукаку:

«я хочу помочь «Эвертону» попасть в Лигу чемпионов»
Футбол
11
17:45

«Спартак» планирует в следующем сезоне открыть филиал клубной академии в Китае
Футбол
25
17:38 Криштиану Роналду:

«я взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Фергюсона»
Футбол
17
17:02 Хосеп Гвардиола:

«Челси» заслуженно лидирует в чемпионате Англии»
Футбол
29
16:41 Юрген Клопп:

«до конца не ясно, сможет Мане сыграть в этом сезоне или нет»
Футбол
17
16:26

«Зенит» усилил меры безопасности на матче с «Анжи»
Футбол
30
16:16

Ибрагимович уверен, что «МЮ» сможет занять место в четвёрке по итогам сезона
Футбол
14
15:56

Мата вернется на поле к концу апреля
Футбол
19
15:24

Тренер «Эльденсе», проигравшего 0:12 «Барселоне Б», арестован по подозрению в коррупции
Футбол
50
15:06

Варан выбыл до конца апреля и не сыграет с «Атлетико», «Баварией» и «Барселоной»
Футбол
18
14:44

С 2022 года ЧЕ по мини-футболу будут проводиться раз в четыре года
Мини-футбол
27
14:40

«если забиваешь «ПСЖ» шесть голов, то помощь судьи тут ни при чём»
Футбол
18
14:17

Роджерс не думает о возвращении в Премьер-Лигу
Футбол
32
13:50

Финал ЛЕ с 2018 по 2021 год будет проводиться на одной неделе с финалом ЛЧ
Футбол
30
13:32

Алексис Санчес предпочитает перейти «Челси»
Футбол
28
13:08

«Реал» готов выплатить 24 млн евро отступных за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса
Футбол
43
12:51

Месси продлит контракт с «Барселоной» в мае
Футбол
17
12:37 Фабио Капелло:

«Барселона», в отличие от «Ювентуса», не знает, как защищаться»
Футбол
20
12:23

«Ливерпуль» готов продать Сако за 30 млн фунтов
Футбол
39
11:52

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин собирается вернуться в «Наполи» после его рекордного трансфера за 75 миллионов фунтов.
Футбол
59
05:07 Массимо Каррера:

«Видимо, нам не нравится побеждать легко, привыкайте»
Футбол
134
04:59

Скандал в Испании. Игрок «Эльденсе» заявил, что матч с «Барселоной-Б» был договорным
Футбол
33
00:33 Сергей Хусаинов:

Вот так бы всегда
Футбол
102

3 Апреля

23:57 Игорь Шалимов:

Выезд тяжёлый, команда квалифицированная
Футбол
75
23:29 Массимо Каррера:

Футбол он такой
Футбол
41
22:58 Иван Данильянц:

Никто не хотел уступать
Футбол
47
22:27 Роберт Евдокимов:

Вы же знаете, что у нас всё прекрасно с судейством
Футбол
45
22:06

«Спартак» «на флажке» вырвал победу, «Ростов» и «Краснодар» разошлись миром
Футбол
64
21:26

ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018
Футбол
51
20:54

Данни выразил соболезнования жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга
Футбол
53
20:46 Андре Виллаш-Боаш:

Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными
Футбол
43
20:21

ВИДЕО:Топ-5 лучших голов 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
Футбол
57
20:13

ВИДЕО:Джулио Донати остудил себя, залив воду в трусы, прежде чем выйти на замену.
Футбол
88
19:50

ВИДЕО: Мексиканский игрок забил супергол ножницами под перекладину
Футбол
67
19:24

«Кубань» задумалась о банкротстве?
Футбол
44

4 Апреля

19:56

Председатель комиссии СФ по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов погиб, поскользнувшись в бане
Футбол
10
19:42 Станислав Черчесов:

«Тарасов заслуживает ещё одного шанса»
Футбол
9
19:17

Российские каналы отказываются платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018
Футбол
15
18:56

У Алексея Березуцкого повреждение мышцы голени
Футбол
10
18:48 Арсен Венгер:

«Фанаты «Арсенала» должны поддержать команду, нужно показать характер»
Футбол
8
18:43 Ромелу Лукаку:

«я хочу помочь «Эвертону» попасть в Лигу чемпионов»
Футбол
11
17:45

«Спартак» планирует в следующем сезоне открыть филиал клубной академии в Китае
Футбол
25
17:38 Криштиану Роналду:

«я взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Фергюсона»
Футбол
17
17:02 Хосеп Гвардиола:

«Челси» заслуженно лидирует в чемпионате Англии»
Футбол
29
16:41 Юрген Клопп:

«до конца не ясно, сможет Мане сыграть в этом сезоне или нет»
Футбол
17
16:26

«Зенит» усилил меры безопасности на матче с «Анжи»
Футбол
30
16:16

Ибрагимович уверен, что «МЮ» сможет занять место в четвёрке по итогам сезона
Футбол
14
15:56

Мата вернется на поле к концу апреля
Футбол
19
15:24

Тренер «Эльденсе», проигравшего 0:12 «Барселоне Б», арестован по подозрению в коррупции
Футбол
50
15:06

Варан выбыл до конца апреля и не сыграет с «Атлетико», «Баварией» и «Барселоной»
Футбол
18
14:44

С 2022 года ЧЕ по мини-футболу будут проводиться раз в четыре года
Мини-футбол
27
14:40

«если забиваешь «ПСЖ» шесть голов, то помощь судьи тут ни при чём»
Футбол
18
14:17

Роджерс не думает о возвращении в Премьер-Лигу
Футбол
32
13:50

Финал ЛЕ с 2018 по 2021 год будет проводиться на одной неделе с финалом ЛЧ
Футбол
30
13:32

Алексис Санчес предпочитает перейти «Челси»
Футбол
28
13:08

«Реал» готов выплатить 24 млн евро отступных за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса
Футбол
43
12:51

Месси продлит контракт с «Барселоной» в мае
Футбол
17
12:37 Фабио Капелло:

«Барселона», в отличие от «Ювентуса», не знает, как защищаться»
Футбол
20
12:23

«Ливерпуль» готов продать Сако за 30 млн фунтов
Футбол
39
11:52

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин собирается вернуться в «Наполи» после его рекордного трансфера за 75 миллионов фунтов.
Футбол
59
05:07 Массимо Каррера:

«Видимо, нам не нравится побеждать легко, привыкайте»
Футбол
134
04:59

Скандал в Испании. Игрок «Эльденсе» заявил, что матч с «Барселоной-Б» был договорным
Футбол
33
00:33 Сергей Хусаинов:

Вот так бы всегда
Футбол
102

3 Апреля

23:57 Игорь Шалимов:

Выезд тяжёлый, команда квалифицированная
Футбол
75
23:29 Массимо Каррера:

Футбол он такой
Футбол
41
22:58 Иван Данильянц:

Никто не хотел уступать
Футбол
47
22:27 Роберт Евдокимов:

Вы же знаете, что у нас всё прекрасно с судейством
Футбол
45
22:06

«Спартак» «на флажке» вырвал победу, «Ростов» и «Краснодар» разошлись миром
Футбол
64
21:26

ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018
Футбол
51
20:54

Данни выразил соболезнования жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга
Футбол
53
20:46 Андре Виллаш-Боаш:

Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными
Футбол
43
20:21

ВИДЕО:Топ-5 лучших голов 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
Футбол
57
20:13

ВИДЕО:Джулио Донати остудил себя, залив воду в трусы, прежде чем выйти на замену.
Футбол
88
19:50

ВИДЕО: Мексиканский игрок забил супергол ножницами под перекладину
Футбол
67
19:24

«Кубань» задумалась о банкротстве?
Футбол
44
В Хельсинки состоялось заседание исполнительного комитет УЕФА, на котором, в частности, большое внимание было уделено развитию мини-футбола.
Страсти во круг Гонсало Игуаина на пиренейском полуострове продолжаются.
2 апреля 2017 исполнилось бы 90 лет одному из величайших игроков мирового футбола Ференцу Пушкашу, культовому форварду сборной Венгрии и мадридского "Реала"
Справится ли Ливерпуль без Адама Лалланы и станет ли игра на Энфилд Роуд осечкой для Ромелу Лукаку в погоне за золотой бутсой?
Об итогах чемпионата страны по футзалу, «Кайрате» и сборной Казахстана поделился своим мнением экс-президент мини-футбольного клуба «Тулпар» Анатолий Смотрицкий.

С 2022 года ЧЕ по мини-футболу будут проводиться раз в четыре года

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин собирается вернуться в «Наполи» после его рекордного трансфера за 75 миллионов фунтов.

"Если пробью правой – упаду на спину"

Мерсисайдское дерби: смогут ли «ириски» рассеять заклятье Энфилда и будет ли вновь блистать Коутиньо?

«Чемпионат Казахстана по футзалу? Это анекдот!»
30 Марта / 14:08

Бесо Зоидзе: «Дина» соскучилась по победам

Главный тренер И.С.К «Дина» о победе в финале Кубка России.
29 Марта / 09:43

Система Станиславского наконец-то сработала

Вкус победы теперь познали все.
27 Марта / 19:58

«Если будет так невнятно и дальше, то приход Бердыева возможен»
27 Марта / 08:41

Проброс мяча – не проброс трофея

Тактика «Дины» принесла ей успех в споре с «Динамо».
24 Марта / 16:37

Северный Лондон на пороге перемен

23 Марта / 21:54

Дуэль, достойная финала. «Дина» сделала шаг к победе в Кубке России

Видео
03 Апреля / 20:21 ВИДЕО:Топ-5 лучших голов 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

03 Апреля / 20:13 ВИДЕО:Джулио Донати остудил себя, залив воду в трусы, прежде чем выйти на замену.

03 Апреля / 19:50 ВИДЕО: Мексиканский игрок забил супергол ножницами под перекладину

Рубрики
Александр Горбунов Наоборот Александра Горбунова
Георгий Морозов История мини-футбола
Андрей Скворцов «Тапас» по средам

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Команды И В Н П М О
1 Спартак М Спартак М 21 15 3 3 33-18 48
2 Зенит Зенит 21 12 6 3 37-14 42
3 ЦСКА ЦСКА 21 12 6 3 28-12 42
4 Краснодар Краснодар 20 8 9 3 28-17 33
5 Уфа Уфа 21 9 5 7 14-14 32
6 Амкар Амкар 21 8 7 6 18-15 31
7 Ростов Ростов 20 8 6 6 25-12 30
8 Терек Терек 21 8 6 7 22-24 30
9 Локомотив Локомотив 21 7 9 5 27-16 30
10 Рубин Рубин 21 7 6 8 21-22 27
11 Анжи Анжи 21 6 5 10 16-23 23
12 Урал Урал 21 6 5 10 16-29 23
13 Арсенал Арсенал 21 4 6 11 11-28 18
14 Оренбург Оренбург 21 3 7 11 16-25 16
15 Крылья Советов Крылья Советов 21 3 7 11 18-26 16
16 Томь Томь 21 3 3 15 9-44 12
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