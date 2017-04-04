4 Апреля
19:56
Председатель комиссии СФ по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов погиб, поскользнувшись в бане
Футбол
10
19:42 Станислав Черчесов:
«Тарасов заслуживает ещё одного шанса»
Футбол
9
18:56
У Алексея Березуцкого повреждение мышцы голени
Футбол
10
18:48 Арсен Венгер:
«Фанаты «Арсенала» должны поддержать команду, нужно показать характер»
Футбол
8
18:43 Ромелу Лукаку:
«я хочу помочь «Эвертону» попасть в Лигу чемпионов»
Футбол
11
17:38 Криштиану Роналду:
«я взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Фергюсона»
Футбол
17
17:02 Хосеп Гвардиола:
«Челси» заслуженно лидирует в чемпионате Англии»
Футбол
29
16:41 Юрген Клопп:
«до конца не ясно, сможет Мане сыграть в этом сезоне или нет»
Футбол
17
16:26
«Зенит» усилил меры безопасности на матче с «Анжи»
Футбол
30
15:56
Мата вернется на поле к концу апреля
Футбол
19
15:24
Тренер «Эльденсе», проигравшего 0:12 «Барселоне Б», арестован по подозрению в коррупции
Футбол
50
14:44
С 2022 года ЧЕ по мини-футболу будут проводиться раз в четыре года
Мини-футбол
27
14:17
Роджерс не думает о возвращении в Премьер-Лигу
Футбол
32
13:32
Алексис Санчес предпочитает перейти «Челси»
Футбол
28
12:51
Месси продлит контракт с «Барселоной» в мае
Футбол
17
12:37 Фабио Капелло:
«Барселона», в отличие от «Ювентуса», не знает, как защищаться»
Футбол
20
12:23
«Ливерпуль» готов продать Сако за 30 млн фунтов
Футбол
39
11:52
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин собирается вернуться в «Наполи» после его рекордного трансфера за 75 миллионов фунтов.
Футбол
59
05:07 Массимо Каррера:
«Видимо, нам не нравится побеждать легко, привыкайте»
Футбол
134
04:59
Скандал в Испании. Игрок «Эльденсе» заявил, что матч с «Барселоной-Б» был договорным
Футбол
33
00:33 Сергей Хусаинов:
Вот так бы всегда
Футбол
102
3 Апреля
23:57 Игорь Шалимов:
Выезд тяжёлый, команда квалифицированная
Футбол
75
23:29 Массимо Каррера:
Футбол он такой
Футбол
41
22:58 Иван Данильянц:
Никто не хотел уступать
Футбол
47
22:27 Роберт Евдокимов:
Вы же знаете, что у нас всё прекрасно с судейством
Футбол
45
21:26
ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018
Футбол
51
20:46 Андре Виллаш-Боаш:
Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными
Футбол
43
19:24
«Кубань» задумалась о банкротстве?
Футбол
44
4 Апреля
19:56
Председатель комиссии СФ по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов погиб, поскользнувшись в бане
Футбол
10
19:42 Станислав Черчесов:
«Тарасов заслуживает ещё одного шанса»
Футбол
9
18:56
У Алексея Березуцкого повреждение мышцы голени
Футбол
10
18:48 Арсен Венгер:
«Фанаты «Арсенала» должны поддержать команду, нужно показать характер»
Футбол
8
18:43 Ромелу Лукаку:
«я хочу помочь «Эвертону» попасть в Лигу чемпионов»
Футбол
11
17:38 Криштиану Роналду:
«я взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Фергюсона»
Футбол
17
17:02 Хосеп Гвардиола:
«Челси» заслуженно лидирует в чемпионате Англии»
Футбол
29
16:41 Юрген Клопп:
«до конца не ясно, сможет Мане сыграть в этом сезоне или нет»
Футбол
17
16:26
«Зенит» усилил меры безопасности на матче с «Анжи»
Футбол
30
15:56
Мата вернется на поле к концу апреля
Футбол
19
15:24
Тренер «Эльденсе», проигравшего 0:12 «Барселоне Б», арестован по подозрению в коррупции
Футбол
50
14:44
С 2022 года ЧЕ по мини-футболу будут проводиться раз в четыре года
Мини-футбол
27
14:17
Роджерс не думает о возвращении в Премьер-Лигу
Футбол
32
13:32
Алексис Санчес предпочитает перейти «Челси»
Футбол
28
12:51
Месси продлит контракт с «Барселоной» в мае
Футбол
17
12:37 Фабио Капелло:
«Барселона», в отличие от «Ювентуса», не знает, как защищаться»
Футбол
20
12:23
«Ливерпуль» готов продать Сако за 30 млн фунтов
Футбол
39
11:52
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин собирается вернуться в «Наполи» после его рекордного трансфера за 75 миллионов фунтов.
Футбол
59
05:07 Массимо Каррера:
«Видимо, нам не нравится побеждать легко, привыкайте»
Футбол
134
04:59
Скандал в Испании. Игрок «Эльденсе» заявил, что матч с «Барселоной-Б» был договорным
Футбол
33
00:33 Сергей Хусаинов:
Вот так бы всегда
Футбол
102
3 Апреля
23:57 Игорь Шалимов:
Выезд тяжёлый, команда квалифицированная
Футбол
75
23:29 Массимо Каррера:
Футбол он такой
Футбол
41
22:58 Иван Данильянц:
Никто не хотел уступать
Футбол
47
22:27 Роберт Евдокимов:
Вы же знаете, что у нас всё прекрасно с судейством
Футбол
45
21:26
ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018
Футбол
51
20:46 Андре Виллаш-Боаш:
Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными
Футбол
43
19:24
«Кубань» задумалась о банкротстве?
Футбол
44
В Хельсинки состоялось заседание исполнительного комитет УЕФА, на котором, в частности, большое внимание было уделено развитию мини-футбола.
Страсти во круг Гонсало Игуаина на пиренейском полуострове продолжаются.
2 апреля 2017 исполнилось бы 90 лет одному из величайших игроков мирового футбола Ференцу Пушкашу, культовому форварду сборной Венгрии и мадридского "Реала"
Справится ли Ливерпуль без Адама Лалланы и станет ли игра на Энфилд Роуд осечкой для Ромелу Лукаку в погоне за золотой бутсой?
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Футбол. Чемпионат Литвы
Премьер-лига (Россия)
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Спартак М
|21
|15
|3
|3
|33-18
|48
|2
|Зенит
|21
|12
|6
|3
|37-14
|42
|3
|ЦСКА
|21
|12
|6
|3
|28-12
|42
|4
|Краснодар
|20
|8
|9
|3
|28-17
|33
|5
|Уфа
|21
|9
|5
|7
|14-14
|32
|6
|Амкар
|21
|8
|7
|6
|18-15
|31
|7
|Ростов
|20
|8
|6
|6
|25-12
|30
|8
|Терек
|21
|8
|6
|7
|22-24
|30
|9
|Локомотив
|21
|7
|9
|5
|27-16
|30
|10
|Рубин
|21
|7
|6
|8
|21-22
|27
|11
|Анжи
|21
|6
|5
|10
|16-23
|23
|12
|Урал
|21
|6
|5
|10
|16-29
|23
|13
|Арсенал
|21
|4
|6
|11
|11-28
|18
|14
|Оренбург
|21
|3
|7
|11
|16-25
|16
|15
|Крылья Советов
|21
|3
|7
|11
|18-26
|16
|16
|Томь
|21
|3
|3
|15
|9-44
|12
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